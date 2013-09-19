В украинских школах ввели предмет, где научат добросовестно платить налоги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации курса сообщили министр доходов и сборов Александр Клименко и министр образования и науки Дмитрий Табачник.

«Мы презентуем во всех школах Украины изучение курса по выбору «Основы налоговых знаний». Я думаю, что эта книга поможет в будущем кому-то выбрать профессию. Кто-то просто осознает, что государство строится общими усилиями, и главный вклад каждого гражданина Украины в укрепление будущего своей страны — добросовестная плата налогов», - сказал Табачник.

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В ходе презентации курса министры представили книгу «Основы налоговых знаний», по которой учатся ученики 9-х классов. Клименко сообщил, что на сегодняшний день в разработке также находятся учебники для 10-х — 11-х классов.

«Основы налоговых знаний помогут сделать путь во взрослую жизнь более осознанной и понятной. Сегодня мы делаем большую инвестицию в будущее Украины», - сказал Клименко.

В свою очередь Табачник предложил создать книгу «Основы налоговых знаний» для начальных классов.

Кроме того, министр доходов и сборов Украины сообщил, что в будущем ученики 9-х классов, которые сейчас изучают курс, смогут углубить свои знания с помощью электронного варианта книги.

«Мы готовим электронную версию книги, она будет более насыщенная с дополнительными знаниями», - сказал Клименко.

Министры также сообщили, что в конце учебного года будет проведена итоговая встреча с презентацией результатов нового курса.