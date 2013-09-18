Экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС вырос на 16%

Так, с начала года экспорт украинской сельхозпродукции в ЕС составил 2,6 миллиарда долларов и вырос по сравнению с прошлым годом на 16,3%. Об этом в интервью газете «Урядовий кур’єр» заявил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«За полгода в ЕС было поставлено сельхозпродукции на 2,6 миллиарда долларов. Больше всего было экспортировано зерновых и масличных культур, подсолнечного масла. Однако при условии заключения Соглашения об ассоциации с ЕС будут значительно расширены ассортимент аграрной продукции и ее объемы. Ведь покупателями украинской сельхозпродукции станут около 500 миллионов европейцев», − отметил Министр.

Так, за 7 месяцев этого года внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 11% и составил 4,6 миллиарда долларов. Доля же ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота сельхозпродукции из года в год растет и составляет сейчас почти 34%, тогда как в 2010 году она составляла 27%.

По словам Министра, с заключением Соглашения об ассоциации цены на продукты питания не увеличатся. Зато украинские предприятия получат доступ к внутреннему рынку ЕС.

«Перед Украиной открываются большие возможности для поставки продукции на европейский рынок. Согласно прогнозам аналитиков, если Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС будет подписано, перерабатывающая пищевая промышленность Украины станет более привлекательной инвестиционно», − добавил Министр.