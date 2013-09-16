В киевских трамваях появится бесплатный Wi-Fi

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко.

«В ближайшее время бесплатный Wi-Fi появится в части общественного транспорта Киева, осталось немного подождать, и мы презентуем этот проект, буквально в сентябре», - отметил он, сообщает itexpert.org.ua.

На уточняющий вопрос, какой именно транспорт оборудуют первым, Руслан Крамаренко ответил, что это будут трамваи.

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«Оборудуют первым скоростной трамвай, который на Борщаговку ездит», - конец цитаты.

Напомним, в этом году к сети бесплатного интернет-доступа Kyiv Free Wi-Fi подключили два объекта - Киевский национальный экономический университет и привокзальную площадь возле Центрального ж/д вокзала. Кроме того, бесплатный Интернет есть на Крещатике, Майдане Независимости, площади Льва Толстого и в парке Шевченко. По данным КГГА, постоянное количество пользователей Kyiv Free Wi-Fi около 120 тыс. человек.