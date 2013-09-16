Сегодня в Кабмине состоится заседние антирейдерской комиссии

10:46, 16 сентября 2013
Общество
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Сегодня под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова состоится первое заседание Межведомственной комиссии по защите прав инвесторов, противодействию незаконным поглощениям и захвату предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба первого-вице-премьера.

На первом заседании при участии представителей бизнес-объединений, Сергей Арбузов намерен проанализировать ситуацию с защитой прав инвесторов, а также совместно с предпринимателями определить тактические и стратегические задачи, которые стоят перед комиссией.

Кроме того, во время первого заседания будут проанализированы заявления и факты о попытках захвата предприятий, которые уже поступили на рассмотрение комиссии.

Также в ходе заседания будет рассмотрены вопросы о внесении изменений в законодательство с целью юридического определения понятия «рейдерство», а также определение наказания за такие действия.

По итогам заседания комиссии первый вице-премьер Сергей Арбузов намерен дать ряд поручений центральным органам власти. В частности, о создании аналогичных комиссий по противодействию рейдерству и защите прав инвесторов на региональном уровне, о разработке концепции по противостоянию незаконным поглощениям и захватам предприятий.

Напомним, по просьбам предпринимателей, зарубежных инвесторов и дипломатических представительств при украинском правительстве была создана Межведомственная комиссия по защите прав инвесторов, противодействию незаконным поглощениям и захвату предприятий. Комиссию возглавляет первый вице-премьер Сергей Арбузов, в ее состав включены руководители министерств и ведомств, которые будут привлечены к борьбе с рейдерством.

Ранее Сергей Арбузов заявил о том, что Украина намерена системно и последовательно защищать права инвесторов, пресекать попытки незаконного захвата предприятий. Кроме того, по результатам рассмотрения конкретных случаев законные владельцы предприятий получат возможность вернуть свои активы, которые ранее были захвачены рейдерами.

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