На Луганщине 3-и сутки горит шахта, спасатели не могут попасть к очагу возгорания

Об этом УНИАН сообщили в дежурной части территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области.

Судьба горнорабочего очистного забоя 1966 года рождения, который работал в непосредственной близости от очага возгорания и не поднялся на-гора, остается неизвестной.

Из-за сильной задымленности и повышения температуры горноспасатели не могут пройти к очагу возгорания, поэтому причины возникновения пожара пока неизвестны, говорится в сообщении.

Чтобы оградить доступ кислорода к огню для его самозатухания, по решению технического совета начато возведение перемычек.

Работа шахты приостановлена. В горных выработках ведутся работы только по доставке материалов для перемычек, производится контроль газовой обстановки.

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Как сообщал УНИАН, 11 сентября в 08:20 в Перевальском районе на шахте им. Артема произошел пожар в четвертом восточном штреке на горизонте 510 метров. На поверхность самостоятельно вышли 208 горняков. Один из них с диагнозом «ожог дыхательных путей» был госпитализирован. Не выехал на поверхность горнорабочий очистного забоя 1966 года рождения.