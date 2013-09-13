Луганские экологи предупреждают о рисках во время добычи сланцевого газа

Как передает корреспондент УНИАН, в официальном обращении на имя председателя Луганского областного совета Валерия Голенко среди прочего отмечается, что на левобережье Северского Донца сосредоточены крупнейшие в Украине месторождения артезианских подземных вод, которые являются главным источником водообеспечения населения Луганской области.

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«И именно на такой территории областным советом предоставлено единственное пока разрешение на разведку и добычу сланцевого газа на территории Луганской области (решение от 27.04.2012г. 11/74). Загрязнение артезианской воды соединениями, содержащимися в жидкости для фрекинга, может иметь чрезвычайно тяжелые последствия», - говорится в обращении.

Председателю облсовета экологи также напомнили, что решением Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Верховной Рады Украины от 4 июля 2013 № 13/1 рекомендуется Кабинету Министров Украины обеспечить нормативно-правовое урегулирование предоставления разрешений на пользование недрами для добычи сланцевого газа методом гидроразрыва (фрекинга) с целью недопущения проведения ГРП вблизи основных запасов питьевой воды, в районах сейсмических разломов, районов с дефицитом питьевой воды, объектов природо-заповедного фонда, зон водозаборов питьевой воды.

Учитывая эти обстоятельства, экологи просят главу облсовета рассмотреть на заседании областного совета следующие вопросы, которые предусматривают на время нормативно-правового урегулирования установить мораторий на согласование областным советом ходатайств о предоставлении недр с целью добычи сланцевого газа (газа уплотненных песчаников) и добычу других углеводородов с использованием технологии гидроразрыва в пределах двух-трех террас левобережья Северского Донца. А также рекомендовать райгосадминистрациям, районным и городским советам не предоставлять земельные участки в пределах двух-трех террас левобережья Северского Донца для разработки углеводородов с использованием технологии гидроразрыва.