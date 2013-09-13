Долги по зарплатам за полгода упали на 143 млн - вице-премьер

Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер Сергей Арбузов во время селекторного совещания по вопросам погашения задолженности по заработной плате, уплаты взносов в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и легализации занятости.

Кроме того, за 8 месяцев этого года план собственных доходов ПФУ фонда был перевыполнен на 1,1 млрд грн.

Также, по словам первого вице-премьера, благодаря Министерству социальной политики и Государственной инспекции по труду, удалось усилить контроль над соблюдением трудового законодательства.

Сергей Арбузов отметил, что Президент и правительство определили безусловными приоритетами вопросы погашения задолженности по заработной плате, взносов в ПФУ и легализации занятости. «За каждой из этих проблем - судьбы миллионов наших граждан. Поэтому мы не имеем права жалеть времени и ресурсов для их решения», - добавил первый вице-премьер.

Он призвал коллег не останавливаться и работать дальше, поскольку остается еще немало нерешенных вопросов. «В частности, на 9 сентября долги по зарплате составляли 959 млн грн. Из них: на государственных предприятиях - 336 млн грн, на коммунальных предприятиях - 27 млн грн, и на предприятиях других форм собственности - 595 млн грн», - пояснил Арбузов.

По его словам, отдельные центральные органы исполнительной власти и местные органы допустили увеличение задолженности, и предложил разобраться с этим на совещании. В качестве примера он привел Укроборонпром, Мининфраструктуры, Государственное космическое агентство, Минобороны, Агентство госимущества, Госрезерв, Киевскую, Николаевскую, Тернопольскую областные государственные администрации.

В связи с этой ситуацией, Сергей Арбузов не исключил принятия соответствующих кадровых решений на ближайших заседаниях правительства. По его словам, задача погашения долгов по зарплате и перед ПФУ, как и легализация неформальной занятости и зарплаты, является персональной ответственностью руководителей всех органов власти, в особенности Государственной инспекции по вопросам труда и Государственной службы занятости.

«Позиция правительства: все руководители, которые допускают такие долги, должны нести за это уголовную ответственность. Поэтому в сегодняшнем совещании принимает участие представитель Генеральной прокуратуры», - отметил первый вице-премьер.

Селекторное совещание по вопросам погашения задолженности по заработной плате, уплаты взносов в ПФУ и легализации занятости состоялось 13 сентября под председательством первого вице-премьера Сергея Арбузова. В совещании приняли участие представители Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Государственной службы занятости, Государственной инспекции труда, Генеральной прокуратуры, а также региональных органов исполнительной власти и социальных партнеров.