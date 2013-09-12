Официальный курс НБУ на 13 сентября

Нацбанк установил курс гривни.

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 13 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 12 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1062.2697 (на 12 сентября – 1060.5112) 10 RUR – 2.4464 (на 12 сентября – 2.4248) Все курсы валют на 13 сентября

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