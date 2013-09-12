Официальный курс НБУ на 13 сентября

18:31, 12 сентября 2013
Общество
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Нацбанк установил курс гривни.

гроші / Фото : nabu.com.ua

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 13 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 12 сентября – 799.3000)

100 EUR – 1062.2697 (на 12 сентября – 1060.5112)

10 RUR – 2.4464 (на 12 сентября – 2.4248)

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