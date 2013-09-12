Украина увеличит экспорт кукурузы на 22%
В этом году Украина войдет в тройку ведущих мировых экспортеров кукурузы. Ведь ее планируют поставить на внешние рынки более 16,4 млн тонн.
Для этого есть все необходимые предпосылки. Ожидается высокий урожай этой культуры на уровне 26 млн тонн. Кроме того, государство расширяет рынки ее сбыта в ЕС, Азию и Африку. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
"На кукурузу всегда будет высокий спрос на внешних рынках. Страны Азии, Ближнего Востока, Африки наращивают ее импорт. Я подчеркиваю, что это должна быть украинская кукуруза. Поэтому, благодаря такому высокому экспортному потенциалу, мы наращиваем объемы ее производства. Начиная с 2010 г. аграрии примерно втрое увеличили урожай этой культуры. В этом году он достигнет 26 млн тонн, то есть на 24% больше, чем в прошлом году", - подчеркнул Присяжнюк.
Министр отметил, что аграрии начинают использовать все больше высокопродуктивных семян кукурузы, дающих высокую урожайность. Например, в этом году по сравнению с прошлым годом урожайность кукурузы выросла на 5,5 центнера с гектара. Однако при таком наращивании вала необходимо максимально эффективно организовать хранение и продажу украинской кукурузы на внешние рынки.
"Большая часть урожая кукурузы пойдет на экспорт. Сейчас мы планируем продать ее за границу 16,4 миллиона тонн. И такой объем гарантированно обеспечит Украине место в тройке ведущих мировых поставщиков этого вида зерна. Поэтому мы продолжаем активно работать над новыми рынками сбыта. В прошлом году мы начали продавать отечественную кукурузу в Китай, ЕС, Японию, Бангладеш. И сегодня продолжаем работать над открытием новых рынков", - отметил Присяжнюк.
Николай Присяжнюк добавил, что в настоящее время все больше областей Украины приступают к сбору кукурузы. И по состоянию на 11 сентября аграрии намолотили 7,09 тыс. тонн.