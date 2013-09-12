Украина увеличит экспорт кукурузы на 22%

Для этого есть все необходимые предпосылки. Ожидается высокий урожай этой культуры на уровне 26 млн тонн. Кроме того, государство расширяет рынки ее сбыта в ЕС, Азию и Африку. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"На кукурузу всегда будет высокий спрос на внешних рынках. Страны Азии, Ближнего Востока, Африки наращивают ее импорт. Я подчеркиваю, что это должна быть украинская кукуруза. Поэтому, благодаря такому высокому экспортному потенциалу, мы наращиваем объемы ее производства. Начиная с 2010 г. аграрии примерно втрое увеличили урожай этой культуры. В этом году он достигнет 26 млн тонн, то есть на 24% больше, чем в прошлом году", - подчеркнул Присяжнюк.

Министр отметил, что аграрии начинают использовать все больше высокопродуктивных семян кукурузы, дающих высокую урожайность. Например, в этом году по сравнению с прошлым годом урожайность кукурузы выросла на 5,5 центнера с гектара. Однако при таком наращивании вала необходимо максимально эффективно организовать хранение и продажу украинской кукурузы на внешние рынки.

"Большая часть урожая кукурузы пойдет на экспорт. Сейчас мы планируем продать ее за границу 16,4 миллиона тонн. И такой объем гарантированно обеспечит Украине место в тройке ведущих мировых поставщиков этого вида зерна. Поэтому мы продолжаем активно работать над новыми рынками сбыта. В прошлом году мы начали продавать отечественную кукурузу в Китай, ЕС, Японию, Бангладеш. И сегодня продолжаем работать над открытием новых рынков", - отметил Присяжнюк.

Николай Присяжнюк добавил, что в настоящее время все больше областей Украины приступают к сбору кукурузы. И по состоянию на 11 сентября аграрии намолотили 7,09 тыс. тонн.