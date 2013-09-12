Два областных онкодиспансера Западной Украины получили современные томографы

10 сентября в Тернопольском областном клиническом онкодиспансере открыли отделение дистанционной лучевой терапии, состоящего из современного аппарата для проведения лучевой терапии и специализированного для онкологии компьютерного томографа, который обеспечивает диагностику и предлучевую подготовку пациентов. А 11 сентября в Черновицком областном клиническом онкодиспансере открыли диагностическое отделение, оснащенное специализированным для онкологии компьютерным томографом.

Новое оборудование даст пациентам возможность получить медицинское обслуживание на уровне европейских стандартов. Оборудование приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы фонда «Рак излечим», которая направлена на улучшение качества диагностики и лечения онкобольных с помощью новейшего оборудования и внедрения передового опыта лечения рака. Общий бюджет программы «Рак излечим» на оснащение Тернопольского областного клинического онкодиспансера составляет 16,9 млн. грн., на оснащение Черновицкого областного клинического онкодиспансера – 7,2 млн. грн.

Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, который принял участие в церемонии открытия отделения в Тернополе, в частности подчеркнул, что именно партнерство власти и бизнеса даёт наилучший результат в успешном реформировании системы здравоохранения Украины.

Следует напомнить, что компьютерная томография применяется в качестве основного метода, когда появляется необходимость определить наличие и степень распространения опухолевого процесса, а, следовательно, предшествует назначению правильного лечения для пациентов онкодиспансеров.