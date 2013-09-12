В Атлантике сформировался первый в сезоне ураган
04:07, 12 сентября 2013Общество
1247 0
Тропический шторм Умберто набрал силу и превратился в первый в этом сезоне ураган в Атлантическом океане.
Ураган находится в 500 км к северо-западу от островного государства Кабо-Верде в восточной части Атлантики /фото НАСА
Как сообщил Национальный центр исследования ураганов США в Майами, Умберто стал первым ураганом сезона, сформировавшимся в Атлантическом океане, пишет Интерфакс.
Урагану присвоена первая категория, в настоящий момент он находится в 500 км к северо-западу от островного государства Кабо-Верде в восточной части Атлантики.
Порывы ветра в эпицентре циклона достигают 120 км/ч.
Официально сезон ураганов в Атлантике начинается 1 июня и заканчивается в последних числах ноября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter