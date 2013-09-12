В Атлантике сформировался первый в сезоне ураган

Как сообщил Национальный центр исследования ураганов США в Майами, Умберто стал первым ураганом сезона, сформировавшимся в Атлантическом океане, пишет Интерфакс.

Урагану присвоена первая категория, в настоящий момент он находится в 500 км к северо-западу от островного государства Кабо-Верде в восточной части Атлантики.

Порывы ветра в эпицентре циклона достигают 120 км/ч.

Официально сезон ураганов в Атлантике начинается 1 июня и заканчивается в последних числах ноября.