Ющенко пригласил на ланч Пинчука и Ахметова (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, президент Украины устроил встречу-ланч с представителями органов власти и большого бизнеса «Согрей любовью ребенка».

Президент Украины призывал украинский бизнес к участию в благодійництві в поддержку многодетных семей.

«Я убежден, что это - обязанность – продемонстрировать и свою нравственность, и свою духовность. Когда я говорю об этой инициативе, я говорю, прежде всего, о вашей личной частной позиции, вашей личной заангажированности», – отметил глава государства.

«Когда в обществе начинают серьезно говорить о благотворительности, это – признак здоровья общества», - считает Виктор Пинчук. Бизнесмен сообщил, что примет участие в инициированной Президентом программе благотворительности, уделив внимание проблемам многодетных семей, в частности жилищным, на Днепропетровщине и в одной из западных областей Украины.

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» пожертвует в поддержку многодетных семей 15 млн. грн.

Фото Михаила Маркива/POOL/УНИАН