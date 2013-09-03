Эксперты рассказали о причинах улучшения динамики доходов госбюджета

Об этом говорится в комментарии инвестиционной компании Dragon Capital, - сообщает система TRData.

«Июльские бюджетные показатели свидетельствуют об улучшении динамики доходов как по сравнению с предыдущим месяцем, так и аналогичным периодом прошлого года. В частности, выросли поступления от подоходного налога, НДС и налога на прибыль», - отмечают в компании.

При этом аналитики Dragon Capital констатируют, что темпы роста расходов продолжили замедляться, отражая консервативную политику правительства в этом вопросе.

В то же время они предупреждают, что бюджетная ситуация остается напряженной.

«Улучшению динамики бюджетных показателей может поспособствовать выпуск казначейских векселей», - предполагают в инвестиционной компании, отмечая, что позитивный эффект от них будет ощутим в краткосрочной перспективе.

Напомним, что общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-июль 2013 составила 247,377 млрд грн, а общая сумма кассовых расходов сводного бюджета за тот же период составила 281 млрд грн.

Погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 39,9 млрд грн.

Государственные заимствования на финансирование госбюджета были осуществлены в объеме 81,2 млрд грн. На внутреннем рынке для этого было привлечено 61 млрд грн, из внешних источников поступило заимствований на сумму 20,1 млрд грн.