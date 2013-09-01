СМИ: Дорожный контроль восстановит уничтоженные ГАИ кадры насилия над журналистом

Специалисты утверждают, что эту запись можно восстановить. Об этом сообщает Радио Свобода со слов самого журналиста, который подтвердил факт своего избиения.

По его словам, в субботу он обратился в травмпункт. Медики констатировали ушиб грудной клетки и мягких тканей головы. В субботу вечером и в ночь на воскресенье журналист чувствовал себя плохо.

На тему: Сотрудники спецподразделения ГАИ Кобра избили журналиста - ТBi

Виктор Миняйло, который сейчас работает редактором программы «Автомандры» на канале ТВi, в течение многих лет был сотрудником Радио Свобода.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что по данным канала ТВi, Виктора Миняйло остановили под Киевом сотрудники спецподразделения ГАИ "Кобра", которые, узнав, что мужчина имеет при себе около двух тысяч гривен, пригласили его в автомобиль, где избивали и угрожали, пока он не отдал им деньги.