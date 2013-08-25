В Полтавской области неизвестный поджег торфяники

В Глобинском районе Полтавской области возник пожар на поверхностных залежах торфа.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды облуправления ГСЧС, огонь уничтожил сухостой травы и поверхностные залежи торфа на площади 6 га. По теме: В Полтавской области горели семь гектаров торфа Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного человека. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

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