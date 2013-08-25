В Полтавской области неизвестный поджег торфяники
10:32, 25 августа 2013Общество
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В Глобинском районе Полтавской области возник пожар на поверхностных залежах торфа.
Тушение пожара на торфянике
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды облуправления ГСЧС, огонь уничтожил сухостой травы и поверхностные залежи торфа на площади 6 га.
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Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного человека.
Работы по ликвидации пожара продолжаются.
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