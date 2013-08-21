Укрпочта представила на Сорочинской ярмарке блок из пяти марок

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УГППС «Укрпочта».

В церемонии торжественного спецпогашения марок приняли участие вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, генеральный директор УДППС «Укрпочта» Константин Кривенко и председатель Полтавской облгосадминистрации Удовиченко Александр Васильевич.

«Хлеб - это символ жизни, без которого трудно представить существование человечества, он уже традиционно стал как духовным, так и материальным символом нашего государства, поэтому вполне заслуженно увековечен в почтовых миниатюрах», - отметил Вилкул во время церемонии погашения марок.

На марках почтового блока изображены виды хлебобулочных изделий, которые наиболее популярны в Украине, - калач, каравай, свадебный каравай, черный ржаной хлеб, баранка. А на полях блока изображен процесс изготовления хлеба от уборочной до готового изделия. Тираж блока – 58 000 экземпляров.

«Во всем мире известно, что украинцы – нация творческая, которая умеет превращать серые будни в праздники и делать их светлыми и незабываемыми. Поэтому мы рады приобщиться к чествованию традиций украинского народа, выпуская филателистическую продукцию высокого качества», - сказал Кривенко.

«Кроме участия в праздничных событиях гости ярмарки имели возможность вживую прикоснуться к традициям украинского народа – приобщиться к процессу изготовления традиционных украинских блюд, принять участие в мастер-классах от мастеров народных промыслов со всех областей Украины, которые представили все направления декоративно-прикладного искусства», - говорится в сообщении.