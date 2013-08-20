Украина готова гарантировать японским компаниям сохранность их инвестиций

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы такие крупные компании как Olympus и Toshiba заходили на рынок Украины, а еще лучше, - чтобы они здесь открывали производство, - подчеркнул Игорь Прасолов - Если у этих компаний до сих пор существуют какие-то опасения в отношении защиты инвестиций, мы готовы пойти на государственно-частное партнерство, для того чтобы гарантом со стороны Украины выступало государство».

В свою очередь представители японской делегации отмечали готовность японских компаний наращивать инвестиции в украинскую экономику в случае дальнейшего улучшения бизнес-климата. В том числе речь может идти и о размещении производственных мощностей на территории Украины.

В этой связи Игорь Прасолов подчеркнул, что в течение 2010-2012 годов государством реализован широкий круг мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности и финансовое обеспечение развития национальной экономики, в том числе в региональном аспекте.

Так, Министр напомнил, что с 1 января 2013 года вступил в силу Закон Украины «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», который определяет основы государственной политики в инвестиционной сфере и направлен на создание условий для активизации инвестиционной деятельности.

Также он считает, что дополнительные возможности для наращивания инвестиций в украинскую экономику обеспечило принятие Закона Украины «О государственно-частном партнерстве», которым установлены организационно-правовые основы, принципы, формы и сферы взаимодействия государства с частными партнерами в Украине.

Кроме того по мнению Игоря Прасолова, создать более благоприятные условия для развития инвестиционного сотрудничества между нашими странами позволит подписание Соглашения о либерализации, содействии и взаимной защите инвестиций между Украиной и Японией.

Министр высоко оценил предоставление Японией кредитов и грантов, в рамках «официальной помощи развитию» (ОПР), в частности выделение финансовых ресурсов на строительство нового терминала «Д» в международном аэропорту «Борисполь», а также ожидающего реализации проекта «Строительство мостового перехода через Южный Буг в г. Николаев».

В свою очередь, Член палаты представителей Парламента Японии, Председатель парламентской группы по межпарламентским связям с Украиной Ейсуке Мори отметил важность сотрудничества с Украиной и выразил надежду на дальнейшее его расширение.

«Пользуясь случаем, я бы хотел выразить надежду на углубление наших дружественных отношений с Украиной и дальнейшее расширение экономического сотрудничества», - сказал он.