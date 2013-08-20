ДТП в Хмельницкой области: погибли девять пассажиров микроавтобуса

Сегодня, в 4 час. 55 мин., вблизи с. Порохня Волочиского района Хмельницкой области, на 209 км автодороги Стрый-Тернополь-Знаменка произошло столкновение грузового автомобиля ”МАЗ” с микроавтобусом ”Volkswagen”.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 9 пассажиров микроавтобуса и травмирован водитель грузовика. Потерпевший госпитализирован в районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.