ДТП в Хмельницкой области: погибли девять пассажиров микроавтобуса
08:14, 20 августа 2013Общество
6629
Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Хмельницкой области, в результате аварии погибли девять человек, сообщает госслужба Украины по ЧС во вторник.
В ДТП погибло 9 человек
Сегодня, в 4 час. 55 мин., вблизи с. Порохня Волочиского района Хмельницкой области, на 209 км автодороги Стрый-Тернополь-Знаменка произошло столкновение грузового автомобиля ”МАЗ” с микроавтобусом ”Volkswagen”.
По теме: В Винницкой области на берегу пруда Mitsubishi сбил двухлетнего малыша
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 9 пассажиров микроавтобуса и травмирован водитель грузовика. Потерпевший госпитализирован в районную больницу.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter