ДТП в Хмельницкой области: погибли девять пассажиров микроавтобуса

08:14, 20 августа 2013
Общество
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Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Хмельницкой области, в результате аварии погибли девять человек, сообщает госслужба Украины по ЧС во вторник.

ДТП

Сегодня, в 4 час. 55 мин., вблизи с. Порохня Волочиского района Хмельницкой области, на 209 км автодороги Стрый-Тернополь-Знаменка произошло столкновение грузового автомобиля ”МАЗ” с микроавтобусом ”Volkswagen”.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 9 пассажиров микроавтобуса и травмирован водитель грузовика. Потерпевший госпитализирован в районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.

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