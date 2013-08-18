Спасатели ГСЧС будут не только охранять, но и развлекать Сорочинскую ярмарку

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям будут не только охранять, но и развлекать посетителей Сорочинской ярмарки

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды ГСЧС в Полтавской области, сегодня из Полтавы в село Большие Сорочинцы, где ежегодно проходит национальная ярмарка, выехал сводный отряд обласного Управления ГСЧС.

В его составе - 12 единиц специальной и пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.

Спасатели рядом с ярмаркой развернут палаточный городок и будут находиться в постоянной боевой готовности для оперативного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию, которая может возникнуть во время проведения праздничных мероприятий, отметили в пресс-службе.

Кроме этого спасатели установят сценическую площадку ГСЧС Украины, на которой будут проводиться выступления художественных коллективов, тематические конкурсы и викторины, чтобы привлечь внимание граждан к необходимости соблюдать правила безопасности жизнедеятельности.

Напомним, открытие Национальной Сорочинской ярмарки запланировано на 20 августа.