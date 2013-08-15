Суд закрыл дело «черных трансплантологов» (видео)
22:04, 15 августа 2013Общество
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Оболонский райсуд Киева закрыл громкое дело "черных трансплантологов".
Дело, в котором фигурировали специалисты Нацинститута хирургии и трансплантологии им. Шалимова закрыли из-за окончания срока давности, сообщает ТСН.
"Причина - у скандального разоблачения вышел срок давности. Дело длилось три года, большинство из этого времени врачи провели в СИЗО", - сообщает СМИ.
В свою очередь прокуратура готовится обжаловать такое решение.
Напомним, черными трансплантологами назвали группу врачей и их подельников, которых обвиняют в незаконных операциях по пересадке почек от украинских доноров богатым иностранцам.
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