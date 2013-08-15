Суд закрыл дело «черных трансплантологов» (видео)

22:04, 15 августа 2013
Общество
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Оболонский райсуд Киева закрыл громкое дело "черных трансплантологов".

Дело, в котором фигурировали специалисты Нацинститута хирургии и трансплантологии им. Шалимова закрыли из-за окончания срока давности, сообщает ТСН.

"Причина - у скандального разоблачения вышел срок давности. Дело длилось три года, большинство из этого времени врачи провели в СИЗО", - сообщает СМИ.

В свою очередь прокуратура готовится обжаловать такое решение.

Напомним, черными трансплантологами  назвали группу врачей и их подельников, которых обвиняют в незаконных операциях по пересадке почек от украинских доноров богатым иностранцам. 

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