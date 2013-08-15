Грузинский экономист: российское эмбарго - это дело политики, а не вопрос качества

Такое мнение высказал грузинский экономист Паата Шешелидзе.

«Запрет задуман с целью повлиять на украинское правительство, чтобы оно изменило вектор. Например, чтобы страна вступила в Таможенный Союз или пошла на какие-то другие уступки. Я думаю, что Украина должна быть сейчас принципиальной и просто находить другой выход из положения. Предприниматели должны понять, что в лице России у них никогда не будет стабильного партнера», - отметил эксперт. Он нашел немало аналогий между сегодняшней ситуацией в отношениях Россия-Украина и схожим конфликтом Россия-Грузия, имевшим место несколько лет назад. «Та же самая процедура была использована против грузинских экспортеров. Наверное, это дело политики, а не вопрос качества. По-моему, Украину просто хотят наказать за стремление, которое она проявляет в последнее время в отношениях с Западом и за отказ от поставки газа», - подчеркнул Паата Шешелидзе.

Эксперт не совсем уверен в том, что нынешний конфликт можно назвать полноценной торговой войной, так как использование подобной терминологии подразумевает активные действия с обеих сторон. «Как я понимаю, Украина не предпринимала ничего подобного. Если это война, то это – односторонняя война. То же самое происходило в отношениях с Грузией. Грузия никогда не блокировала никакие поставки из России. Более того, она была открыта всегда к инвестициям из России», - поделился воспоминаниями Паата Шешелидзе. При этом он акцентировал внимание на том, что, как и в случае российско-грузинского экономического конфликта, в наибольшей степени в случае негативного развития ситуации пострадают простые россияне. «Конечно, те украинские экспортеры, которые не смогут вывезти свои товары, потеряют доходы, но потеряют и российские покупатели, ждавшие эту продукцию. Россия в этом случае наказывает и своих потребителей. Но проблема РФ заключается в том, что она иногда игнорирует простых людей», - сказал грузинский экономист.

Паата Шешелидзе посоветовал украинским товаропроизводителям менять стратегию работы и искать новые рынки сбыта. «Переориентация украинской экономики будет хорошим ответом, потому что в этом случае россияне могут понять, что эмбарго недееспособно», - отметил эксперт.

Как уже сообщалось, по данным Федерации работодателей Украины, с 14 августа текущего года таможенная служба России включила в перечень "рисковых" всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время блокировало поставку товаров из Украины. Ряд компаний, в том числе поставщиков овощей и фруктов, а также Метинвест, Global Spirits, Inkerman International и Милкиленд уже заявили о наличии проблем с таможенным оформлением их товаров на границе с РФ. «Укразалізниця» подтвердила информацию о том, что на подходах к российско-украинской границе скопилось около тысячи вагонов.