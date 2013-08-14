Госисполнитель за крупную взятку обещал не спешить

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, осуществляющей процессуальное руководство по уголовному производству в отношении государственного исполнителя Киево-Святошинского районного управления юстиции по факту получения неправомерной выгоды.

За 15 тысяч долларов США служащий обещал затянуть начало исполнения судебного решения, в частности, наложение ареста на дом и земельный участок гражданина, проигравшего банку гражданский судебный иск по кредитным обязательствам. За время, пока государственный исполнитель не будет начинать исполнительное производство, гражданин планировал переоформить свое имущество на другое лицо, спасая таким образом свою собственность от возможной конфискации.

Следствием установлено, что государственный исполнитель, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения вымогал и получил указанную сумму средств.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом, занимающим ответственное положение).

Продолжается досудебное расследование.

За совершенные деяния чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.