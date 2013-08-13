Янукович отменил указ Кучмы

Президент Украины Виктор Янукович отменил указ Президента "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна" от 29 июня 2000 года.

Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

"Признать утратившим действие указ Президента Украины от 29 июня 2000 года № 832 "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна", - говорится в указе.

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Как сообщал УИНАН, указом тогдашнего Президента Леонида Кучмы "О безотлагательных мерах по стимулированию производства и развития рынка зерна" №832 от 29 июня 2000 года предусматривалось, что крестьяне смогут после сбора урожая продавать зерно по так называемым залоговым ценам, а затем продавать его еще раз уже по рыночным ценам, и компенсировать залоговую цену государственному учреждению, которое уполномочено на осуществление торговли зерном по залоговым ценам. А таким учреждением, согласно указу, была государственная акционерная компания "Хлеб Украины".

"Внедрение механизма залоговых цен позволит избежать сезонного колебания цен на зерно, которое сейчас составляет около 10 раз, и привести его к уровню 2-3 раз", - отмечал тогдашний заместитель главы Администрации Президента Павел Гайдуцкий.