Янукович дал орден губернатору

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Ваш трудовой путь является образцом трудоспособности и совести, примером самоотверженного, неутомимого служения на благо государства. Убежден, что Ваш профессионализм, мудрость руководителя и огромный практический опыт и в дальнейшем будут служить последующему развитию Черкасской области», - говорится в поздравлении.

Янукович пожелал Тулубу крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Украины.

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Президент также наградил Сергея Тулуба орденом князя Ярослава Мудрого. Текст указа обнародован на официальном сайте главы государства.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Черкасской области, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Тулуба Сергея Борисовича – председателя Черкасской областной государственной администрации", - говорится в указе президента.