Мошенники слетаются на копии паспортов в обменных пунктах

03:35, 06 августа 2013
Общество
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Разъяснения Национального банка Украины относительно паспортизации обмена валют будут предоставлены в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Национального банка Украины Вера Рычаковская на брифинге в НБУ.

По словам замглавы Нацбанка, непосредственно в Национальный банк жалобы относительно неправомерного использования паспортных данных граждан не поступали. «Но мы анализируем прессу и видели эту информацию. И заявление Госкомпредпринимательства мы тоже читали. Вопрос изучается Национальным банком, профильными службами, и в ближайшее время будет разъяснение по этому поводу или Национальным банком будут предприняты шаги в этом направлении", - сказала Вера Рычаковская.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля в Голосеевском районе Киева была задержана группа в составе четырех человек (двое парней и две девушки), которые мошенническим путем получали кредиты в банках по поддельным документам. У задержанных было найдено около 15 паспортов с переклеенными фотографиями.

26 июля издание «Вести» написали, что в столице появились торговцы копиями паспортов киевлян, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в Интернете.

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Госкомпредпринимательства 1 августа обратилась к Нацбанку с просьбой отменить копирование паспортов при осуществлении операций по обмену валют в соответствии с Инструкцией о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления НБУ от 12 декабря 2002 года № 502. По информации ведомства, в последнее время получили распространение случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины, которые используются для совершения мошеннических правонарушений, обычно, для оформления кредитов или же регистрации фирм.

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