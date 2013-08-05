Каждый третий украинец активно ищет другую работу (опрос)

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter.

Только за этот год 13% работников поменяли работодателя, а остальные — в поиске, пишет Сегодня.

Каждый третий украинец делает все, чтобы побыстрее найти новую работу, а каждый второй готов сменить место, если получит заманчивое предложение.

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Абсолютное большинство (68%) респондентов активно рассматривают появляющиеся вакансии и варианты. Только 6% опрошенных боятся увольнения.

При этом эксперты признают, что в конце 2012 года желающих сменить место работы было больше.