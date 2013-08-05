Каждый третий украинец активно ищет другую работу (опрос)

09:28, 05 августа 2013
Общество
925 0

Большинство украинцев не прочь поменять место работы.

Большинство украинцев не довольны своей работой

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией HeadHunter.

Только за этот год 13% работников поменяли работодателя, а остальные — в поиске, пишет Сегодня.

Каждый третий украинец делает все, чтобы побыстрее найти новую работу, а каждый второй готов сменить место, если получит заманчивое предложение.

По теме: Банки составили рейтинг самых проблемных заемщиков

Абсолютное большинство (68%) респондентов активно рассматривают появляющиеся вакансии и варианты. Только 6% опрошенных боятся увольнения. 

При этом эксперты признают, что в конце 2012 года желающих сменить место работы было больше.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter