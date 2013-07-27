Высшее должностное лицо налогового университета поймали на взятке

Сегодня сотрудники Главного управления внутренней безопасности Министерства доходов и сборов совместно с ГУБОП МВД Украины задержали высшее должностное лицо Национального университета ГНС ​​Украины при получении взятки.

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Он требовал и получил от двух граждан Украины взятку в размере 40 и 80 тысяч гривен за вступление их родственников в университет, - говорится в сообщении на сайте Министерства доходов и сборов.

Спецоперация правоохранительных органов проходила в рамках уголовного производства, зарегистрированного Главным следственным управлением МВД Украины, по признакам ч.4 ст. 368 УК Украины. Следствие продолжается.

Как известно, ректором Национального университета Государственной налоговой службы Украины является экс-депутат-регионал Петр Мельник.