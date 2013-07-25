Украина увеличила транзит нефти в ЕС

Об этом говорится в отчете компании «Укртранснафта».

Согласно документу, за 6 месяцев текущего года нефтепроводами компании было транспортировано 8,451 млн т нефти, что на 291,5 тыс. т, или на 3,3% меньше, чем за 6 месяцев 2012 года.

«Уменьшение объемов транспортировки произошло за счет сокращения объемов поставок нефти на НПЗ Украины на 42,4%, или на 723,9 тыс. тонн, поскольку в I квартале прошлого года еще работал Лисичанский НПЗ, в направлении которого по трубопроводной системе общества было поставлено 724,9 тыс. т», - поясняется в отчете компании.

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Также в документе отмечается, что причинами снижения объемов поставок на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины являются факторы, связанные с условиями работы отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и таможенным регулированием импорта нефтепродуктов в Украину.

«В рамках деятельности по переработке нефти и реализации нефтепродуктов в течение отчетного периода компанией на условиях давальческой схемы переработки на мощностях Кременчугского НПЗ было переработано 207,0 тыс. т сырой нефти, из которой произведено 195,2 тыс. т нефтепродуктов. Из произведенных нефтепродуктов на отчетную дату (30 июня 2013 года - УНИАН) было реализовано 191,1 тыс. т», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины по итогам 2012 года сократился до 14,557 млн тонн (на 18,1%) по сравнению с 2011 годом.

В 2011 году транзит нефти в страны Европы составил 17,771 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за 2010 год.

Тариф на транзит нефти из Российской Федерации через Украину по нефтепроводу «Дружба» в страны Европейского Союза с 1 января 2013 года увеличился на 8,4% - до 8,35 евро за тонну с 7,7 евро за тонну.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации госкомпании «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.