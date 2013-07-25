На Харьковщине автомобиль утонул в реке - спасатели ищут погибших

Сегодня в 1.00 возле урочища Фигуровка в Чугуевском районе Харьковской области водитель Daewoo Lanos, пересекая мост через Северский Донец, не справился с управлением и съехал в реку.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, автомобиль затонул. Один человек спасся самостоятельно и, вызвав помощь, сообщил, что в салоне находятся еще трое людей.

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Проводятся работы по поиску автомобиля, подъему из его воды и установления количества погибших. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.