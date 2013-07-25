На Харьковщине автомобиль утонул в реке - спасатели ищут погибших
08:39, 25 июля 2013Общество
5922 0
В Харьковской области в Северском Донце утонул автомобиль, устанавливается количество погибших.
Мост через Северский Донец / Фото из Википедии
Сегодня в 1.00 возле урочища Фигуровка в Чугуевском районе Харьковской области водитель Daewoo Lanos, пересекая мост через Северский Донец, не справился с управлением и съехал в реку.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, автомобиль затонул. Один человек спасся самостоятельно и, вызвав помощь, сообщил, что в салоне находятся еще трое людей.
По теме: В Крыму автомобиль упал в море с 20-метровой скалы (фото)
Проводятся работы по поиску автомобиля, подъему из его воды и установления количества погибших. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter