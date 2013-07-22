Нелегалы из России демонстративно порезали себе руки на границе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, на железнодорожной станции Ужгорода 18 июля были выявлены двое граждан России.

При опросе выходцы из Ингушетии и Осетии сообщили, что прибыли на Закарпатье с целью туризма. Однако через некоторое время пограничный наряд задержал их возле границы. Тогда нарушители признались в намерении попасть в Европейский Союз.

На следующий день горрайсуд оштрафовал их на 3,4 тыс. грн каждого. Было принято решение о принудительном возвращении на родину, и мужчин отправили на поезд.

Однако граждане России вышли на ближайшей станции, наняли такси и опять отправились к границе. Вскоре правонарушителей остановили пограничники Чопского отряда совместно с милицией на контрольном посту «Перечин» и доставили в пограничное подразделение. Там мужчины достали из карманов подготовленные обломки лезвий и нанесли себе незначительные повреждения мягких тканей предплечья.

Эти провокационные действия пограничники сразу пресекли, оказали первую медицинскую помощь и вызвали карету скорой помощи, которой нарушителей доставили в больницу. Выяснилось, что повреждения не составляют угрозы их здоровью и не требуют госпитализации. Через некоторое время задержанные опять оказались в пограничном подразделении.