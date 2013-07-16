Кабмин увеличил одноразовую помощь молодым специалистам в селе до 11,5 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, соответствующее постановление принято на заседании Кабинета министров 10 июля.

«Одноразовая адресная помощь, начиная с 1 января 2014 года, будет выплачиваться в десятикратном размере минимальной заработной платы молодым работникам - гражданам Украины в возрасте до 35 лет, выпускникам профессионально-технических и высших учебных заведений», - говорится в сообщении.

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Для получения помощи специалисты должны в течение 6-ти месяцев после окончания обучения трудоустроиться самостоятельно, по направлению учебного заведения или территориального органа заключить трудовой договор на срок не менее три года о работе по полученной квалификации с заведениями, предприятиями, учреждениями и организациями, которые расположены в селах и поселках.

Справка УНИАН. Размер минимальной зарплаты в Украине с 1 января 2013 г. составляет 1 147 грн.