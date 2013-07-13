Начальник милиции Киева прибыл в Святошинский райотдел

Он пообещал участникам акции протеста в течение 10 суток вместе с прокуратурой разобраться в причинах и обстоятельствах инцидента и наказать виновных.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

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Одновременно в столичной милиции отметили, что протестующие по собственной инициативе начали устанавливать поваленное ими металлическое ограждение райотдела.

Пресс-служба пока не располагает информацией о том будут ли привлекаться к ответственности участники попытки штурмовать милицейскую здание, во время которой пострадали 6 правоохранителей.

Как сообщает Украинская правда, начальник Святошинского райотдела отстранен от исполнения обязанностей на время проведения расследования об избиении милиционером активистки КУПР.

По словам В.Коряка, уголовным производством, в котором подозреваемым проходит старший лейтенант, занимается прокуратура. По просьбе журналистов назвать фамилию и имя подозреваемого, начальник столичной милиции заявил, что не может этого сделать, но намекнул, что сведения, которые попали в СМИ, правильные.