Сбережения в гривне приносят больший доход - эксперт

Такое мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, сообщает РБК-Украина.

«Все, кто держал деньги в долларовых депозитах, понесли убытки, так как ставки по ним значительно ниже, чем по гривневым. Простые расчеты по итогам размещения депозитов населения за первое полугодие 2013 г. показывают: те, кто в начале текущего года разместили гривну на депозит на срок 6 месяцев, получили доход 19,24% годовых, или 9,62% за полгода. С учетом девальвации курса доллара, эффективная доходность гривневого депозита составила 19,14%», – пояснил эксперт.

Аналогичный полугодовой долларовый банковский вклад принес доход только 6,79% годовых, или 3,39% за полгода. С учетом девальвации курса доллара, эффективная доходность долларового депозита составила 6,82%. «В итоге, владельцы долларовых депозитов за первое полугодие получили прямых убытков 6,16% только за полгода. В перерасчете на год эти убытки составляют 12,32%. Настолько обесценились вклады в долларах за первое полугодие 2013 г.», – отметил Охрименко.

Те, кто разместил гривну на депозит на 12 месяцев в середине прошлого года, получили доход 16,76% годовых, подсчитал эксперт. С учетом девальвации курса доллара, эффективная доходность гривневого депозита составила 16,72%. Те, кто разместил доллары на депозит на срок 12 месяцев в середине прошлого года, получили доход 7,72% годовых. С учетом девальвации курса доллара, эффективная доходность долларового депозита составила 7,74%. В итоге владельцы долларовых депозитов за год с июля 2012 г. по июль 2013 г. получили прямых убытков 8,98%.