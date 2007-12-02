На шахте им. Засядько произошел третий взрыв

Сегодня в 21.20 на шахте им.А.Засядько произошел еще один взрыв. Как сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, взрыв произошел на 12-м восточном конвеерном штреке пласта К8. Взрывом застигнуты люди, точное количество их пока не сообщается. На шахту направлены подразделения горноспасателей.

В штабе уточнили, что взрыв произошел на том же горизонте, что и первые два.