На шахте им. Засядько произошел третий взрыв
22:12, 02 декабря 2007Общество
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Число застигнутых взрывом людей уточняется
Сегодня в 21.20 на шахте им.А.Засядько произошел еще один взрыв. Как сообщили в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, взрыв произошел на 12-м восточном конвеерном штреке пласта К8. Взрывом застигнуты люди, точное количество их пока не сообщается. На шахту направлены подразделения горноспасателей.
В штабе уточнили, что взрыв произошел на том же горизонте, что и первые два.
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