На Буковине почти 90 горных дворов оказались отрезанными от мира (видео)

Отрезанными от мира осталось 89 дворов, сообщает ТСН.

Дорогу смыло ливнем, длившимся 1,5 часа. Теперь по болоту и обломкам камней не может проехать ни одно транспортное средство.

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Чтобы добраться от дома до ближайшего магазина, автобусной остановки, больницы или аптеки люди вынуждены по несколько часов пешком преодолевать опасное бездорожье.

Крестьян очень волнуют вопросы медицинского обеспечения.

"У меня дочь на 9-м месяце сейчас, рожает. Она говорит, если бы меня сейчас поймали роды, то мне некуда идти", - жалуется местная жительница Нина Гуцу.

Причину размытия дороги местные жители связывают с вырубкой леса.