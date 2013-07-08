Российские сенаторы хотят поговорить с депутатами ВР о Черноморском флоте

Российские сенаторы намерены обсудить с депутатами Верховной Рады вопросы пребывания Черноморского флота в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Совета федерации.

«10-12 июля делегация Совета федерации во главе с председателем Комитета СФ по обороне и безопасности Виктором Озеровым посетит Украину», - говорится в сообщении.

В частности, сенаторы встретятся с председателем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Владимиром Литвиным и проведут совещание, посвященное состоянию учебно-боевой деятельности и социальному обеспечению военнослужащих Черноморского флота.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Верховная Рада отклонила проект закона о денонсации Соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Законопроектом народного депутата от "Батькивщины" Владимира Яворивского предусматривалось денонсировать соглашение, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированное Верховной Радой 27 апреля 2010 года.

Согласно этому документу, стороны продлевают действие соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, соглашения о параметрах раздела флота от 28 мая 1997 года и соглашения между правительствами двух стран о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года на 25 лет - с 28 мая 2017 года с последующим автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не сообщит в письменном виде другой стороне о прекращении их действия не позже, чем за один год до завершения срока действия.

При этом арендная плата за пребывание флота на территории Украины начиная с 28 мая 2017 года состоит из платежей России Украине в размере 100 млн долларов США в год, а также из дополнительных средств, которые получаются за счет снижения с даты вступления в силу соглашения цены в размере до 100 долларов от установленной действующим контрактом между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», на каждую тысячу кубометров газа, который поставляется в Украину, исходя из льготного согласованного объема поставок, предусмотренного упомянутым контрактом, по такой формуле: при цене 333 доллара и выше за тысячу кубометров газа снижение составит 100 долларов, при цене ниже 333 доллара снижение составит 30% от такой цены.