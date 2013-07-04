Эксперты считают, что стандарты ЕС повысят цены на товары в Украине

Об этом, как передает ForUm, в ходе публичных дебатов, посвященных обсуждению экономических последствий подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявила директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

«Внедрение высоких стандартов качества в производстве приведет к улучшению качества товаров и, соответственно, к увеличению их стоимости в краткосрочной перспективе», - сказала она.

По мнению Мовчан, из-за усиления защиты прав интеллектуальной собственности, что также предусматривается Соглашением, возрастет стоимость товаров, в которых есть интеллектуальная составляющая. «Прекращение использования нелицензионного оборудования, а также исчезновение товаров, завезенных без соответствующей лицензии, приведет к повышению цен на товары, защищенные этим правом», - акцентировала эксперт.

Мовчан отметила, что из-за отмены субсидий ЕС на сельскохозяйственную продукцию могут подорожать соответствующие продукты. Также, по ее словам, вследствие подписания Ассоциации не стоит ожидать снижения цен на импортные автомобили. Стоимость на них, по убеждению сотрудника института, может снизиться лишь через 10-15 лет после подписания Соглашения.