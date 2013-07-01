В Киеве 6-7 июля состоится IV Всеукраинская выставка охотничьих собак

6-7 июля состоится IV Всеукраинская выставка охотничьих собак, которую проводит Федерация охотничьего собаководства Украины во главе с Анатолием Голубченко. Мероприятие проводится раз в три года и на этот раз совпало с 10-летием Федерации. Оценивать четвероногих охотников будет авторитетное международное судейство из Европы, Украины и России. В программе выставки: торжественный парад-открытие, проведение экспертизы собак на рингах, экстерьерной и комплексной оценки с участием ведущих экспертов, проведение конкурса «Лучшая собака породы», определение победителей, награждение чемпионов, а также развлекательные мероприятия.

Вход для посетителей - бесплатный.

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины», Большое конкурное поле (возле павильона № 12), г. Киев, пр. Академика Глушкова, 1.

Аккредитация по тел.: 044 496 41 19, 063 607 21.