На улицах Николаева установят громкоговорители

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный специалист Отдела защиты территории Николаева управления чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Виталий Зубачевский, такое решение принято на заседании исполкома Николаевского городского совета.

Он пояснил, что оборудование для радиоточек, ранее выполнявших эту задачу, давно устарело, запчастей к нему нет, предприятие, их обслуживавшее, не существует уже четыре года. К тому же население слушает коротковолновые радиостанции и практически отказалось оплачивать радиоточки.

По словами Зубачевского, теперь вместо старых радиоточек в местах массового скопления людей - на рынках, остановках общественного транспорта, возле супермаркетов будут устанавливаться громкоговорители, которые будут оповещать жителей города о чрезвычайных ситуациях.

Изготовит и установит громкоговорители за собственные средства одна николаевская фирма, которая, кроме сообщений о чрезвычайных ситуациях, будет транслировать рекламные объявления.

Как отметил Зубечевский, громкоговорители уже установлены на главной улице города - Советской, а в течение года появятся во всех районах Николаева.

Как сообщил главный специалист управления, в Николаеве расположены 262 потенциально опасных объекта, в том числе, котельные, теплоэлектроцентраль, заправки и так далее. Среди них - 14 химически опасных, которые используют в своей работе аммиак и хлор и перерабатывают около 113 тонн химических веществ.