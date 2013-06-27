Депутаты хотят сделать пиво недоступным для подростков

Как сообщается на сайте ВР, авторами законопроекта являются Татьяна Бахтеева Юрий Мирошниченко, Валерий Дубиль, Андрей Сенченко, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Александр Бригинец, Андрей Путилов, Василий Пазиняк, Святослав Ханенко, Владимир Бандуров, Владимир Пехов, Андрей Павловский, Иван Кириленко, Николай Томенко, Олег Гелевей и Денис Дзензерский.

Законопроектом предлагается повысить ставки акцизного сбора на смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками (с добавлением спирта) с 49,49 грн за 1 литр 100-процентного спирта до 148 грн за 1 литр 100-процентного спирта с целью сокращения потребления пива среди молодежи.

«Слабоалкогольную продукцию употребляет значительное количество подростков (от 11 до 15 лет), что снижает их интеллектуальные способности, ухудшает работу головного мозга, негативно влияет на успеваемость. Нашей общей целью должно стать принятие мер по противодействию злоупотребления алкогольной продукцией молодым поколением», - сказал один из авторов законопроекта Дзензерский, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Я надеюсь, что принятие данного законопроекта будет способствовать уменьшению этих показателей. У детей с детства необходимо формировать ценности здорового образа жизни», ­ добавил он.

Если в 2013 году средняя безналоговая доля цены слабоалкогольного напитка останется на уровне марта 2013 года, то при предложенном росте акциза цена бутылки 0,33 литра слабоалкогольного напитка должна вырасти до 11,00 грн, или на 34%, сказал депутат.