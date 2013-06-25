В Кременчуге упал вертолет: двое пострадавших
В Кременчуге (Полтавская обл.) во вторник, 25 июня, упал вертолет АК-1-3, на котором осуществляли учебный полет пилот и курсант Кременчугского летного колледжа.
Об этом УНИАН сообщил начальник управления гражданской защиты населения горисполкома Кременчуга Валентин Шафорост.
По его словам, около 10 часов утра вертолет упал с высоты в болото.
«Пилот и курсант остались живы и были госпитализированы в третью горбольницу», - сказал Шафорост.
Начальник летного колледжа Владимир Головенский рассказал, что пилот и курсант выполняли отработку задания «Полет по кругу».
«Сейчас на месте работает комиссия Госавиаслужбы и транспортной прокуратуры. Сам вертолет 2009 года выпуска и налетал 950 часов. Пилот — опытный с налетом почти 700 часов. Пока не установят причину происшествия полеты на данном типе вертолетов в колледже прекращены», - сказал Головенский.
Напомним, 18 июня 2010 года в Днепр под Кременчугом упал вертолет Кременчугского летного колледжа АК-1-3. Тогда люди самостоятельно выбрались из кабины и доплыли до берега. Они получили незначительные ушибы и кровоподтеки. Водолазная служба и водная милиция нашли изувеченный вертолет в 30 метрах от берега на глубине 3-4 метра.