Жителя Днепропетровска судят за веб-аукционы древних вещей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

Было установлено, что 40-летний безработный житель Днепропетровска скупал у коллекционеров и «черных» археологов особо ценные артефакты с целью их последующей продажи за границу. Злоумышленник сбывал культурные ценности через сеть Интернет, проводя аукционы. В дальнейшем контрабандист отправлял их за границу по почте в мелких пакетах под видом запасных частей или сувениров, используя вымышленные фамилии.

В апреле 2012 года в рамках уголовного производства была предотвращена попытка незаконно переместить в Российскую Федерацию двух фибул Черняховской культуры, двух нательных крестов времен Киевской Руси, серебряный перстень, височное кольцо и бронзовый кистень времен Киевской Руси, медаль периода турецкой войны и каменный топор времен энеолита.

Во время обыска по месту жительства контрабандиста обнаружено и изъято 987 предметов исторического наследия (археологии, палеонтологии и нумизматики) Скифского периода, времен Киевской Руси, Черняховской культуры и периода энеолита.

Уголовное производство с утвержденным прокуратурой Днепропетровской области обвинительным актом передано в суд.