В Черниговской области исчезло еще 7 сел

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения депутаты областного совета приняли сегодня при проведении очередной сессии.

Таким образом с учета сняты села: Ракужа, Дачное, Михайлово и Логи Хотеевского сельского совета Семеновского района, Куты Первые Семеновской городского совета Семеновского района, а также село Кирпичное Тиницкого сельского совета Бахмачского района и Заря Бучковского сельского совета Новгород-Северского района.

В объяснительных записках к решениям указано, что в связи с отдаленностью, отсутствием культурно-образовательных, медицинских, торговых заведений, надлежащего транспортного сообщения с районным центром села начали приходить в упадок. Жители переселились в другие населенные пункты. На начало года в снятых м учета населенных пунктах не был зарегистрирован ни один житель. Снятие сел с учета поддержано соответствующими сельскими и районными советами.

По данным Главного управления статистики в области, по состоянию на 1 мая в регионе проживали 1074,2 тыс. жителей, что на 1,3% меньше, чем на начало 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в марте с.г. Черниговский областной совет снял с учета 7 сел, в которых никто не проживает: Борзенцов и Смелое Вольненского сельского совета Коропского района, Степь Иваницкого сельского совета Ичнянского района, Скибовщина Харитоновского сельского совета Сребнянского района, Бекарщина Ганновского сельского совета Носовского района, Марочкино Ильмовского сельского совета и поселок Лозовое Моложавского сельского совета Городнянского района.

По данным СМИ, за последние годы с карты Черниговской области исчезли более 50 населенных пунктов.