Украина может перерабатывать более 5 миллионов тонн молока в год - министр

Так, отечественные перерабатывающие предприятия ежегодно перерабатывают около 5 млн т молочного сырья и экспортируют более 1 млн т молочных продуктов. Основными импортерами являются Россия, Молдова, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Грузия. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

"Отечественная молочная отрасль является стратегической составляющей экономики Украины, имеющей большое социальное значение. Так, для нас важно не только увеличить производство молока, но и обеспечить его высокотехнологичную переработку. И сегодня у нас есть уже более 500 молокоперерабатывающих предприятий, аттестованных на производство молока и молочных продуктов. И ежегодно их мощности позволяют переработать около 5 млн т молочного сырья", - подчеркнул Николай Присяжнюк.

При этом министр отметил, что на сегодняшний день молокоперерабатывающая отрасль является высокотехнологичной. Поэтому большое внимание уделяется модернизации предприятий и созданию новых. Например, в прошлом году в Киевской области были открыты два новых предприятия по производству детского питания на молочной основе. В частности, для их создания были привлечены 260 млн грн украинских и иностранных инвестиций.

Кроме того, Николай Присяжнюк подчеркнул, что украинское молочное производство отличается высоким экспортным потенциалом. Поэтому Украина постоянно работает над расширением внешних рынков сбыта отечественной молочной продукции.

"Товары молочного производства занимают большую долю в общем экспорте нашего государства. Так, молокоперерабатывающими предприятиями ежегодно экспортируется около 1 миллиона тонн молокопродуктов в пересчете на молоко. При этом их импорт низкий и составляет 2% от общего объема производства молока", - отметил Присяжнюк.

По словам главы ведомства, отечественная молочная продукция экспортируется в основном в Россию, Молдову, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Грузию.