Украинское животноводство выходит из кризиса - эксперт

Такая положительная тенденция коснулась поголовья и объемов производства животноводческой продукции. В мае текущего года увеличилось количество КРС − на 1,1%, свиней − на 3,6%, и птицы − на 10,1%. Эксперты связывают это с привлечением инвестиций в отрасль, а также с действием государственных программ.

Прошлый год стал крайне важным для развития животноводства. Так, после длительного кризиса, отрасль наконец стабилизировалась и начала наращивать показатели. В частности, увеличилось поголовье скота и производство животноводческой продукции. По убеждению экспертов, такой толчок для развития отрасли дали государственные программы поддержки.

«Государство, наконец, обратило внимание на непосредственных производителей животноводческой продукции − единоличников, фермеров, кооператоров. В прошлом году для них начали действовать программы поддержки. И государство помогло именно тем, кто содержит КРС. А с этим в Украине были проблемы, потому что людям было невыгодно их держать. Теперь же можно получить дотации за молодняк КРС, за его сдачу на перерабатывающие предприятия. А чтобы производить качественное молоко, государство компенсирует еще и приобретение доильных аппаратов. То есть, предоставляется комплексная помощь», − отметил аналитик аграрных рынков Руслан Швец.

Кроме государственных программ поддержки, наращивать показатели в животноводстве помогают также инвесторы. Они, в основном, вкладывают средства в птицеводство и производство животноводческой продукции, в частности мяса и молока.

«Например, производство курятины будет и дальше расти, ведь птицеводство стало довольно привлекательным для инвестиций. Также будет увеличиваться производство свинины, которое заменит значительную часть импортируемого ранее мяса из Бразилии. В целом, в области наблюдаются положительные тенденции, поэтому Украина имеет все шансы выйти на самообеспечение свининой», − отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Алина Жарко.