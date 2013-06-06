Пресс-конференция: «1025-летие Крещения Руси: праздничные мероприятия в Киеве»

11 июня в 11.00 в Свято-Покровском Голосеевском мужском монастыре (Голосеевская пустынь) http://goloseevo.com.ua (Киев, ул. Полковника Затевахина, 14), состоится пресс-конференция на тему: «1025-летие Крещения Руси: праздничные мероприятия в Киеве».

В пресс-конференции примут участие: глава Киевской городской администрации Александр Попов;

управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский Антоний (Паканич);

наместник Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря архимандрит Исаакий (Андроник) – духовный попечитель международной общественной организации «День Крещения Руси» http://dkr.kiev.ua

член правления МОО «День Крещения Руси» Алексей Омельяненко;

рок-музыкант, руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» Олег Карамазов;

директор Института археологии НАН Украины, академик Петр Толочко;

член Исполкома Национального Олимпийского комитета Украины, призер Олимпийских игр Александр Крикун.

Участники пресс-конференции расскажут обо всех мероприятиях, которые состоятся в столице в рамках празднования юбилея Крещения Руси, о новом, международном формате празднования, о грандиозном праздничном концерте на Крещатике, и ответят на вопросы журналистов.

Аккредитация для СМИ: anna_osa@mail.ru , моб. +38 (067) 336-33-77. Контактное лицо - Анна Горпинченко.

К месту проведения пресс-конференции будет организована доставка. Отправление автобусом 11 июня в 10.00 от информационного агентства УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4). Из Голосеево на ул. Крещатик автобус отправится по окончании мероприятия.

Также в Свято-Покровский Голосеевский монастырь можно добраться самостоятельно от станции метро «Голосеевская». График движения монастырских автобусов здесь http://goloseevo.com.ua/?page_id=374

*** День Крещения Руси отмечается 28 июля – в православном церковном календаре (по старому стилю 15 июля) в день памяти равноапостольного князя Владимира (960-1015).

Начиная с 2007 года традицию ежегодного празднования Дня Крещения Руси инициировала и проводит Международная общественная организация «День Крещения Руси».