Арестовали сутенеров, продававших украинок в сексуальное рабство

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Николаевской области.

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В рамках уголовного производства правоохранители задержали двух жителей Николаевской области - 32-летнего организатора и его 30-летнего подельника. В настоящее время основной фигурант по делу арестован и находится под стражей в Николаевском следственном изоляторе.

Сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми совместно с отделом борьбы с киберпреступностью установили, что группа лиц в течение 2010-2012 годов, используя социальную сеть Интернет, а также через своих знакомых, занимались поиском, подбором и вербовкой молодых женщин. Путем обмана злоумышленники переправляли их в восточные страны и заставляли заниматься проституцией.

Девушки попадали в сексуальное рабство на территории Турции, Сирии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ливанской республики.

В Турции были установлены двое иностранных сутенеров, которые за отправленных девушек насчитывали украинскому «партнеру» процент за каждый день работы девушек в клубах (около 20 долл. в сутки за одну девушку). Деньги мужчина получал через международные системы денежных переводов еженедельно.

В Сирии, ОАЭ и Ливане организатор наладил трафик девушек через другого пособника. За рубежом девушки работали в ночных клубах и были вынуждены оказывать платные сексуальные услуги.

В Единый реестр досудебных расследований внесена информация об уголовных правонарушениях с дополнительной квалификацией по признакам ст.303 УК Украины (вовлечение в занятие проституцией).

При проведении ряда санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых торговцев людьми были обнаружены и изъяты наркотические средства и оружие, а также записи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

По фактам торговли людьми и сутенерства задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.149 и ст.303 УК Украины, санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.