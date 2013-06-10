Украинские бизнесмены поддержали снижение учетной ставки

Промышленно-предпринимательское сообщество поддерживает решение Национального банка Украины о снижении учетной ставки и надеется, что такая мера регулятора будет способствовать постепенному восстановлению кредитования реального сектора экономики.

Об этом заявил президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах, сообщает ForUm.

По его словам, высокая стоимость кредитных ресурсов, предлагаемых коммерческими банками, является одной из главных проблем, которая препятствует эффективному развитию украинской экономики, росту промышленного производства.

«Снижение учетной ставки Нацбанка является крайне необходимой мерой для экономики Украины. Это также своеобразный ориентир для коммерческих банков для поэтапного удешевления кредитов. Вместе с тем следует понимать, что проблему поддержки реальной экономики кредитами можно эффективно решить, благодаря общим системным программным действиям Национального банка и правительства при поддержке делового сообщества», – считает Кинах.

В основе этого сотрудничества, по мнению президента УСПП, должна лежать прежде всего гибкая валютно-курсовая политика регулятора, которая нужна для сохранения золотовалютных резервов и валютных накоплений Украины. Не менее важно, по мнению Кинаха, поработать над восстановлением уровня доверия населения к банковской системе с целью большего привлечения средств населения, поскольку причиной дорогих кредитов являются высокие ставки по депозитам. В том числе нужно снижать объемы правительственных заимствований через механизмы ценных бумаг. Важно, чтобы заимствованные средства играли роль не только наполнителя доходной части бюджета в условиях проблемы его дефицита, но и направлялись на кредитование экономики, финансирование приоритетных программ и стратегий развития государства.

«Совершенствования требует и законодательная база, прежде всего в части формирования нового уровня ответственности заемщиков, конвертации финансовой ответственности в имущественную, создания действенной системы налогового стимулирования коммерческих банков, условий рефинансирования и резервирования для того, чтобы привлеченные кредиты направлять на создание новых рабочих мест, на реализацию нужных Украине программ импортозамещения и локализации производства, на активизацию экономического развития нашего государства», – резюмирует президент УСПП.