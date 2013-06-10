На Тернопольщине фаны сборной Польши по футболу ночью подрались с местным

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, ночью 8 июня на автозаправке недалеко от Черткова остановился автобус с польскими болельщиками, которые возвращались домой после выездного матча сборной Польши со сборной Молдовы. По предварительным данным, конфликт спровоцировало то, что поляки не сразу рассчитались за взятый товар, а когда местный житель обратил на это внимание болельщиков, они его толкнули.

Возмущенный такими действиями житель села Нгирянка, 1968 года рождения, подошел к автобусу поляков и ударил по нему камнем. После этого на него набросились болельщики и стали бить. После драки потерпевшего доставили в областную больницу с переломом челюсти и другими травмами.

По теме: Украинские и российские футболисты подрались на товарищеском матче (видео)

Сотрудники милиции, которые прибыли на место конфликта, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). После того, как хулиганские действия были зафиксированы, поляков отпустили и они уехали домой.

Продолжается досудебное следствие.

Как отметили в секторе общественных связей, потерпевший украинец уже не имеет претензий к своим обидчикам, после конфликта они помирились.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины по футболу в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2014 года 8 июня на выезде выиграла у сборной Черногории 4-0. Сборная Польши, которая является одним из главных конкурентов сборной Украины на выход из группы, потеряла очки в Молдове, сыграв на выезде вничью 1-1.