Социалист Задирко на съезде обвинил партию в отходе от программных задач

Член Социалистической партии Украины Геннадий ЗАДИРКО обвиняет партию в отходе от своих программных задач.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на втором этапе ХІІ съезда СПУ.

Сегодня СПУ перестала быть демократической партией, утверждает Г.ЗАДИРКО.

Он считает, что «процессы, которые в ней происходят, свидетельствуют о ее идеологической, моральной и политической катастрофе».

По его словам, «кучмизм не ушел из Украины». Он сказал, что эта идеология сегодня олицетворяется «в образе спикера и лидера нашей партии» (речь идет об Александре МОРОЗЕ).

Он частично зачитал заявление Иосифа ВИНСКОГО, который был исключен из партии. По его словам, И.ВИНСКОГО исключили из партии за то, что он вел дискуссию в прессе. Как сказал Г.ЗАДИРКО, это он сделал после того, как ему не дали выступить в партийной прессе.

Во время выступления Г.ЗАДИРКО делегаты съезда выкриками «Позор!» пытались прервать его речь. В ответ председательствующий на съезде руководитель фракции СПУ в ВР Василий ЦУШКО останавливал этих людей, говоря: «Вы же прошли кучмизм, что вы боитесь таких выступлений».

После выступления Г.ЗАДИРКО в зале раздавались неодобрительные возгласы, а во время его выступления после слов об измене партии лишь несколько делегатов отреагировали на это аплодисментами.